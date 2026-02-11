90’ların efsane klibindeki ev satışta

Bir döneme damga vuran müzik videosunda görülen terk edilmiş kır evi, yeniden gündemde. İngiltere'de Somerset ormanları içinde, 1,5 dönümlük arazi üzerinde yer alan ve eski bir ipek fabrikasına ait olan yapı, dikkatli emlak meraklıları tarafından hemen tanındı.

Söz konusu kulübe, Bryan Adams’ın 1991 yılında yayımlanan ve 16 hafta boyunca listelerin zirvesinde kalan “(Everything I Do) I Do It for You” adlı şarkısının klibinde yer almıştı. Parça, Robin Hood: Prince of Thieves filmi için hazırlanmış ve Kevin Costner’ın başrolünde olduğu yapımla özdeşleşmişti.

Klibin yönetmenliğini ise Julien Temple üstlenmişti. Adams, klipte Holford’daki eski ipek değirmeninin yanında performans sergilemişti.

Fiyatı 75 binden 50 bine düştü

Somerset’teki Quantock Hills bölgesinde yer alan ve doğal sit alanı statüsündeki bu mülk, geçtiğimiz yıl 75 bin sterlinden satışa çıkarılmış ancak alıcı bulamayınca fiyatı 50 bin sterline düşürülmüştü.

Arazi; olgun ağaçlarla kaplı ormanlık alanlar, hızlı akan Holford Nehri ve Holford Silk Mills’in etkileyici kalıntılarını kapsıyor.

Paul McCartney ormanlık alanı satın alıp bağışladı

Bölgenin kültürel geçmişi müzikle sınırlı değil. Efsanevi müzisyen Paul McCartney, çevredeki ormanlık alanı bir dönem satın almış, ardından burayı League Against Cruel Sports’a bağışlayarak yaban hayatı koruma alanına dönüştürmüştü.

Ayrıca ünlü şair William Wordsworth ve kız kardeşi Dorothy, 1790’ların sonlarında yakınlardaki Alfoxton Park’ta yaşamış ve sık sık Holford Vadisi’nde yürüyüşler yapmıştı. Nehir üzerindeki şelale, Wordsworth’ün “Lines Written in Early Spring” adlı şiirine de ilham kaynağı olmuştu.

Yenileme izni yok

Ancak potansiyel alıcılar için önemli bir uyarı var. Mülkün yenilenmesine yönelik yapılan son imar başvurusu reddedildi. Satışı yürüten emlak şirketi Nest Associates, bu kararın “değişme ihtimalinin düşük olduğunu” belirtiyor.

“Somerset’in doğal ve endüstriyel mirası”

İlan metninde mülk şu sözlerle tanımlanıyor:

“Quantock Hills Olağanüstü Doğal Güzellik Alanı içinde yer alan bu 1,5 dönümlük arazi, Somerset’in doğal ve endüstriyel mirasından eşsiz bir parçaya sahip olmak için nadir bir fırsat sunuyor.”