9.861 Rus askeri öldü, 16 binden fazla yaralı var

Kerim Ülker

Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmek için 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından 26 gün geride kaldı. Sivil ölümlerinin hızla arttığı savaşın Rusya’ya faturası ise giderek artıyor. Her ne kadar Rusya, kayıpları ile ilgili rakamlar vermese de Ukrayna Ordusu, düzenli olarak Rus güçlerinin eridiğini verileri düzenli olarak paylaşıyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nın açıkladığı verilere göre ülkeye saldıran Rus ordusunun yaklaşık 15 bin askerini, 97 uçağını, 121 helikopterini ve 498 tankını kaybettiği açıklandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-21 Mart tarihleri arasında 1535 zırhlı aracının, 240 topun, 80 roketatar sistemi ve 45 hava savunma sisteminin de imha edildiğini açıkladı.

Rus güçleri 969 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 24 insansız hava aracını (İHA) da kaybetti.

Ukrayna’da planları tutmayan Rus Yönetimi ise yaşanan moral bozukluğunu halka ve askerlere yansıtmamak adına kayıplarını açıklamıyor. Savaşın ilk haftasında kaybının hiç olmadığını açıklayan Kremlin, ortaya çıkan videolarla birlikte 2 Mart’ta ilk ve son kez bilgi paylaşımı yapmıştı. O dönemde Rusya’nın kaybı 498 Rus askeri olarak açıklanmıştı.

Bugün ise Rusya’da ilginç bir haber söz konusu. Kremlin’e yakın medya organlarından Komsomolskaya Pravda Gazetesi, Ukrayna’yı işgalin ilk günü olan 24 Şubat’tan bu yana 6’sı general 9.861 Rus askerinin öldüğünü duyurdu. Gazete haberinde 16.153 Rus askerinin de yaralandığını açıkladı. Haber, İsrail, Litvanya basınında da yer buldu.

Paralı askerler ve yabancı güçler sayılmıyor

Her ne kadar Rusya’nın verileri Batı tarafından inandırıcı bulunmuyor. Resmi kayıpların ise bu rakamın üstünde olma ihtimali oldukça yüksek. Birliklerin dağılmaya başlandığı Ukrayna basınında yer alırken, Rusya’nın askeri okul öğrencilerini hızla mezun etmeye çalıştığı ve Ukrayna’ya göndermeyi planladığı ifade ediliyor. Bazı Ukrayna yayınları da Çeçenistan’ın yanı sıra Moskova Yönetimi’ne bağlı paralı askerler olan Wagner’in de kayıpların dışında tutulduğu belirtiliyor. Öte yandan PKK başta olmak üzere Suriye ve Libya’dan da paralı askerlerin Rusya’nın talebi üzerine Ukrayna’ya geleceği konuşuluyor.

İki yıl süren Çeçenistan Savaşı'ndan fazla

Rus gazetenin açıkladığı veriler, 4 haftalık süreçteki kayıpların 1’inci Rusya-Çeçenistan Savaşı’nın oldukça üzerinde olduğunu gösteriyor. Zira 1’inci Çeçenistan Savaşı’nda 5.732 Rus askeri ölmüştü. 1999-2009 yılları arasında gerçekleşen 2’nci Çeçenistan Savaşı’nda 14.113 Rus askeri, 1979-1989 arasında süren Afganistan Savaşı’nda ise 14.453 Rus askeri ölmüştü. Ukrayna Genelkurmay Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre ise 4 haftada verilen kayıp, Rusya’nın tüm bu savaşlarda verdiği kayıplardan daha da fazla.