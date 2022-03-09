AB, 160 Rus yetkili ve oligarka yaptırım uygulayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Von der Leyen, AB’nin Rusya’ya yönelik ek yaptırımları onaylamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yeni yaptırımlar uygulanması kararı alındığını belirten von der Leyen, Rusya'ya deniz navigasyon teknolojisi ihracatının yasaklanacağını, kripto varlıkların da yaptırım listesine ekleneceğini aktardı.

Von der Leyen, AB'nin yaptırım listesine Rusya Federasyon Konseyi üyeleri ile oligarkları içeren 160 kişinin ilave edileceğini bildirdi.

Rusya'ya yardımcı olduğu için Belarus'a da ek yaptırım uygulanacağına dikkati çeken von der Leyen, Belarus bankacılık sektörünün yaptırımlar kapsamına alınacağını kaydetti.

Belarus'a da ilave yaptırım kararı

Konuya ilişkin AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin Rusya ve Belarus'a ilave yaptırım kararı aldığı bildirildi.

Karar doğrultusunda, Belarus Kalkınma Bankası, Belagroprombank ve Bank Dabrabyt ile bunların yan kuruluşlarının SWIFT'e erişiminin kesileceğine işaret edilen açıklamada, Belarus Merkez Bankası ile rezervlerinin ve varlıklarının yönetimi ile ilgili işlemlerin yasaklanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Belarus'a ticaret ve yatırım için kamu finansmanı sağlanamayacağı, Belarus'un kamu kuruluşlarının hisselerine 12 Nisan'dan itibaren hizmet verilemeyeceği bildirildi. Belarus vatandaşlarının AB bankalarına 100 bin eurodan daha fazla mevduat yatıramayacağı ifade edilen açıklamada, Belarus'a euro banknot sağlanmasının da yasaklanacağı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'ya deniz seyrüsefer ve telsiz haberleşme teknolojisi ihracatına ilişkin yeni kısıtlamalar getirileceği, Russian Maritime Register of Shipping'in (RS) finansman kısıtlamalarına tabi olacağı kaydedildi.

Kripto varlıkların borç veya kredi imkanı sağlamasını engellemek için de adım atılacağına işaret edilen açıklamada, kripto paraların mevcut yaptırımlar kapsamına alınacağı bildirildi.

Açıklamada, Rusya Federal Konseyi'nin 146 üyesi ile özellikle metal, tarım, ilaç, telekom ve dijital sektörlerde faaliyet gösteren 14 oligarkın AB yaptırım listesine ekleneceği aktarıldı.

Halihazırda AB'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle uygulamaya koyduğu 3 yaptırım paketi bulunuyor. AB, Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda yaptırım uyguluyor. Yaptırımlar kapsamında 7 Rus bankası SWIFT'ten çıkarılmış, Rusya Merkez Bankası'nın Batı ülkelerindeki rezervleri dondurulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u da içeren, aralarında tanınmış oligarklar, gazeteciler, hükümet ve ordu yetkililerinin bulunduğu yüzlerce kişi ve onlarca Rus kurum da yaptırım listesine eklenmişti.

Son kararla birlikte Rusya'dan 862 kişi ve 53 kuruluş, AB'nin kısıtlayıcı tedbirleri kapsamına giriyor.