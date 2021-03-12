AB, 2025'te yılda 7 milyon elektrikli araç bataryası üretmeyi hedefliyor



Avrupa Birliği (AB) , 2025 yılında yılda 7 milyon elektrikli araç için batarya hücresi üretebilir hale gelmeyi hedefliyor.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ve Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Almanya'da yayınlanan Handelsblatt gazetesine ortak bir makale kaleme aldılar.

Handelsblatt'ın bugünkü sayısında yer verilen makalede, yılda 7 milyon elektrikli araç bataryası üretme hedefinin 2050 yılında karbon nötr hale gelme planının bir parçası olduğunu belirtilirken, batarya üretiminin artmasının AB'nin elektrikli araç üretiminde ithalata bağımlılığını ortadan kaldıracağı belirtildi.

Sofcovic, Kasım ayında yaptığı açıklamada, Avrupa'da kurulması planlanan tesislerin 2025 yılında en az 6 milyon elektrikli araç için batarya üreteceklerini ifade etmişti.