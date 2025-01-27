AB 6 ay daha uzatma kararı: Rusya yaptırımları devam ediyor!

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatarak 31 Temmuz 2025'e kadar geçerli olmasına karar verdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de gerçekleştirilen dışişleri bakanları toplantısında alınan bu kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Kallas, paylaşımında, "AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya'ya yönelik yaptırımların tekrar uzatılması konusunda anlaştı. Bu yaptırımlar, Moskova’nın savaşı finanse edecek gelirlerden mahrum kalmasını sağlayacak. Rusya, neden olduğu zararın bedelini ödemelidir" ifadelerine yer verdi.

Karar kapsamında, Rusya’nın Ukrayna’yı istikrarsızlaştırma eylemleri nedeniyle 2014’te başlatılan ve Şubat 2022’de Ukrayna’ya yönelik saldırılar sonrasında genişletilen kısıtlayıcı tedbirlerin süresi bir kez daha uzatılmış oldu.

AB, bugüne kadar Rusya’ya yönelik 15 yaptırım paketi uygulamaya koydu. Bu yaptırımlar, ticaret, finans, enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım ve lüks ürünler gibi geniş bir alanı kapsıyor. Ayrıca, deniz yoluyla taşınan ham petrol ve bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderimi yasaklanırken, bazı Rus bankaları uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarıldı. AB'nin yaptırım listesinde 2 binden fazla kişi ve kurum bulunuyor.

Macaristan’ın enerji alanındaki çekinceleri nedeniyle uzatma kararına bir süre direndiği bilinse de, karar Brüksel’deki toplantıda oy birliğiyle alındı. Mevcut yaptırımların süresi 31 Ocak 2025'te sona eriyordu.

AB, bu yaptırımların Rusya’nın Ukrayna’daki saldırgan politikasını sürdürebilmesini ekonomik olarak zorlaştırmayı amaçlıyor. Kaja Kallas, kararın, Rusya'nın Ukrayna’daki savaş nedeniyle oluşan zararın bedelini ödemesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.