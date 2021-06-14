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AB, 700 milyon doz COVID-19 aşısı ihraç edecek

AB Komisyonu, yıl sonuna kadar 700 milyon doz aşı ihracı hedefini duyurdu.dünya

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bu yıl sonuna kadar 700 milyon  doz COVID-19 aşısı ihraç etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Von der Leyen, AB'nin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğündeki COVID-19 aşısı temin girişimi COVAX'a şu ana kadar 3 milyar euro katkı verdiğini ve üretiminin  yarısı olan 350 milyon doz aşıyı ihraç ettiğini de belirtti.