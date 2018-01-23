AB, 8 ülkeyi vergi cenneti listesinden çıkardı

23 Ocak 2018

Avrupa Birliği (AB), Panama ve Kuzey Kore'nin de aralarında olduğu sekiz vergi cennetini kara listeden çıkarttığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Moğolistan, Makau, Grenada ve Barbados da, AB'nin endişelerine yönelik önlemleri alma sözü verdikten sonra AB Maliye Bakanları tarafından hazırlanan vergi cenneti kara listesinden çıkarıldı.

Geçen yıl ortaya çıkan "Panama Belgeleri" ardından vergi kaçırmayla mücadele edeceğini ilan eden AB'nin bu kararı aktivistlerden eleştiri alıyor.

AB´den yapılan açıklamada, "Sekiz ülke, AB'nin endişelerine yönelik üst düzey siyasi taahhütler vermelerinin ardından, AB'nin vergi amaçları kapsamında işbirliği yapmayan bölgeler listesinden çıkartılmıştır" denildi.

Açıklamada bu sekiz ülkenin artık AB'ye vergi kanunlarını yeniden düzenleme taahhütü veren ülkelerin bulunduğu "gri liste"de yer alacağı belirtildi.

Kara listede 9 ülke var

Şu anda hala kara listede bulunan dokuz vergi cenneti ise American Samoası, Bahreyn, Guam, Marshall Adaları, Namibya, Palau, Saint Lucia, Samoa ve Trinidad ve Tobago olarak açıklandı.

Açıklamaya göre AB Maliye Bakanları uzman değerlendirmesi ve vergi cennetlerinin AB tarafından belirlenen eksikliklere yönelik çözüm taahhütleri ışığında listeden çıkartılmasının meşru olduğuna karar verdi. Her bir vergi cennetinden siyasi anlamda yüksek seviyede taahhütlerin imzalı olarak verildiği belirtildi.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire yeni taahhütlere ilişkin "Avrupa'nın baskısı etkili oldu" dedi.

AB'nin vergi cennetleri raporu: Türkiye gri listede

Kaynak: DHA