AB, ABD ile anlaşma umudunu canlı tutmak için yeni teklif sundu

Avrupa Birliği, ABD ile aralarındaki ticaret görüşmelerini canlandırmak amacıyla revize edilmiş yeni bir teklif hazırladı. Bloomberg News’un haberine göre, AB'nin bu hafta başında Washington'daki yetkililere ilettiği belgede, taraflar arasında uzun süredir sonuçsuz kalan müzakerelere yeni bir ivme kazandırılması hedefleniyor.

Yeni belgede, uluslararası işçi hakları ve çevre standartlarının yanı sıra, ABD'nin öncelikleri arasında yer alan ekonomik güvenlik ve tarım dışı sanayi ürünlerine uygulanan tarifelerin kademeli olarak kaldırılması gibi öneriler bulunuyor. Ayrıca, enerji, yapay zeka ve dijital bağlantı gibi stratejik alanlarda karşılıklı yatırımları artıracak maddeler de dikkat çekiyor.

Konuya yakın kaynaklar, Avrupa Birliği'nin ABD ile karşılıklı fayda temelinde dengeli bir işbirliği kurmak istediğini belirtiyor. Aynı kaynaklar, tarafların henüz birbirlerini yokladığını ve resmi müzakerelere geçilmeden önce Avrupa Komisyonu’nun üye ülkelerden yetki alması gerekeceğini ifade etti.

Revize teklif, Avrupa'nın ABD ile olan ilişkilerinde ekonomik ve jeopolitik istikrar arayışını sürdürdüğünü ortaya koyarken, Başkan Donald Trump yönetiminin bu yeni öneriye nasıl yaklaşacağı merak konusu. Taraflar arasında 2018’den bu yana çeşitli başlıklarda süren ticaret gerilimlerinin bu adımla yumuşatılıp yumuşatılmayacağı ise önümüzdeki süreçte netleşecek.