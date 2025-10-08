AB, ABD'nin yeni ticaret taleplerinden kaygılı

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, ABD'nin son dönemde ilettiği yeni taviz taleplerinin, taraflar arasında yaz aylarında varılan ve olası bir ticaret savaşını önleyen anlaşmayı zora sokabileceğini değerlendiriyor.

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, bu ayın başlarında ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, AB'ye 'karşılıklı, adil ve dengeli' ticaretin uygulanmasına yönelik yeni bir öneri sundu.

Kaynaklar, AB tarafının talepleri 'maksimalist' bulduğunu, verilen tavizlerin ise önemli görüldüğünü belirtti ancak detay paylaşmadı. Yeni taleplerin, iki tarafın yazın imzaladığı ve ABD'ye giren çoğu AB malına yüzde 15 tarife getiren anlaşmanın sonraki adımlarını görüşmeye hazırlandığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Washington ile istişare etmeye devam

ABD'nin, dijital ve teknoloji alanındaki düzenlemelerden kurumsal uyuma ve iklim politikalarına kadar çeşitli konularda AB mevzuatını tartışmaya açmak istediği ifade ediliyor. Buna karşılık AB, düzenleyici özerkliğini korumayı kırmızı çizgi olarak görse de Washington ile istişare etmeye devam edeceğini yineliyor.

Kaynaklara göre, AB yetkilileri söz konusu öneri ve müzakerelerdeki olası adımların nasıl şekilleneceği konusunda üye devletlerden siyasi rehberlik talep edecek.