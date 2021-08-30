Koronavirüs salgını dolayısıyla uyguladığı seyahat önlemlerini güncelleyen Avrupa Birliği (AB), ABD’yi güvenli seyahat listesinden çıkardı.

AB ayrıca, İsrail, Kosova, Lübnan, Karadağ ve Kuzey Makedonya'yı da güvenli seyahat listesinden çıkardı.

AB’den yapılan açıklamaya göre ABD'ye yönelik Haziran’da kaldırılan kısıtlamaların, zaruri olmayan seyahatler için yeniden uygulanması kararlaştırıldı.

AB Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre 22 Ağustos ile biten iki haftada ABD’de 100 bin kişi başına düşen yeni vaka sayısı 588 olarak kaydedildi. AB için bu oranla ilgili sınır 75 seviyesinde.

AB'nin aldığı bu karar tavsiye niteliği taşırken, seyahat kısıtlamalarına yönelik tüm tasarruf birliğe üye ülke hükümetlerinde bulunuyor.