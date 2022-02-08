AB acil durum planları yapıyor

Hilal SARI

ABD’li yetkililerin ardı ardına gelen “Rusya, Ukrayna’yı her an işgal edebilir” açıklamaları Avrupa’yı enerji darboğazı yaşadığı bir dönemde acil durum planları yapmaya itiyor. Almanya ve Fransa liderlerinin Washington ve Moskova ziyaretleri ise diplomasi trafiğinin yoğun şekilde devam ettiğini gösteriyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden’la telefonla görüştükten sonra Rus lider Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmek üzere Moskova’ya gitti. Macron’un savaş istemeyen Avrupa’nın doğalgaz maliyetlerini de yükselten krizin ateşini söndürmeye çalışması bekleniyor. Almanya’da Angela Merkel’in koltuğuna gelen yeni Şansölye Olaf Scholz ise Washington’da Joe Biden’la ilk yüz yüze görüşmesini yaptı. Scholz’un bu ziyareti Berlin’in Ukrayna krizinde yeterli sertlikte bir tepki vermemesi nedeniyle güvenilir bir müttefik olmadığı iddialarının ardından kredibiliteyi düzeltmek için yaptığı söyleniyor. Rusya ise NATO’ya ilişkin güvenlik endişelerine net yanıtlar bekliyor. Stokları tarihi ortalamaların altında seyreden Avrupa doğalgaz piyasası ise Fitch’in de aralarında olduğu birçok kuruluşa göre jeopolitik gerilimlerle daha da sıkılaşıyor.

LNG için alternatifl erle görüşüyor

● AB tüm üye devletlerden üç aşamalı bir acil durum planı yapılması istendi. Alternatif kaynaklardan doğalgaz alımı gibi piyasa bazlı önlemleri kapsayan acil durum planlarında Çin’deki gibi hanehalklarının ihtiyacını karşılayabilmek için sanayide elektrik kesintileri yapılması gibi hükümet müdahaleleri de AB’nin acil planlarının bir parçası.