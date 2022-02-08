AB acil durum planları yapıyor
Doğalgaz alımında alternatiflere yönelinmesi ve gerekirse sanayiye elektrik verilmeyerek hanehalklarının ihtiyacının karşılanması, AB'nin ani bir doğalgaz kesintisinde uygulanması için hazırladığı acil durum planları arasında. Olası bir göç dalgası da ihtimaller dahilinde değerlendiriliyor.
Hilal SARI
ABD’li yetkililerin ardı ardına gelen “Rusya, Ukrayna’yı her an işgal edebilir” açıklamaları Avrupa’yı enerji darboğazı yaşadığı bir dönemde acil durum planları yapmaya itiyor. Almanya ve Fransa liderlerinin Washington ve Moskova ziyaretleri ise diplomasi trafiğinin yoğun şekilde devam ettiğini gösteriyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden’la telefonla görüştükten sonra Rus lider Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmek üzere Moskova’ya gitti. Macron’un savaş istemeyen Avrupa’nın doğalgaz maliyetlerini de yükselten krizin ateşini söndürmeye çalışması bekleniyor. Almanya’da Angela Merkel’in koltuğuna gelen yeni Şansölye Olaf Scholz ise Washington’da Joe Biden’la ilk yüz yüze görüşmesini yaptı. Scholz’un bu ziyareti Berlin’in Ukrayna krizinde yeterli sertlikte bir tepki vermemesi nedeniyle güvenilir bir müttefik olmadığı iddialarının ardından kredibiliteyi düzeltmek için yaptığı söyleniyor. Rusya ise NATO’ya ilişkin güvenlik endişelerine net yanıtlar bekliyor. Stokları tarihi ortalamaların altında seyreden Avrupa doğalgaz piyasası ise Fitch’in de aralarında olduğu birçok kuruluşa göre jeopolitik gerilimlerle daha da sıkılaşıyor.
LNG için alternatifl erle görüşüyor
● AB tüm üye devletlerden üç aşamalı bir acil durum planı yapılması istendi. Alternatif kaynaklardan doğalgaz alımı gibi piyasa bazlı önlemleri kapsayan acil durum planlarında Çin’deki gibi hanehalklarının ihtiyacını karşılayabilmek için sanayide elektrik kesintileri yapılması gibi hükümet müdahaleleri de AB’nin acil planlarının bir parçası.
- Ukrayna’dan Polonya, Slovakya, Macaristan ve Romanya gibi sınır ülkelere olası mülteci akınları olabileceği konusunda da hazırlanılması isteniyor.
- Avrupa ABD’den LNG alımlarını artırıyor, ocakta AB’nin LNG ithalatı 11,8 milyar metreküple rekor düzeye çıktı. Bunun yüzde 45’i ABD’den geldi. Kuzey Akım 2 projesi ise olası yaptırımlar dahilinde askıda tutulmaya devam ediyor.
- AB Enerji Komiseri Kadri Simson geçtiğimiz hafta Azerbaycan’daydı ve Rusya’nın enerji tedariğini azaltması durumunda Azerbaycan’dan daha fazla gaz tedariği yapılmasını talep etti. Azerbaycan konuya olumlu yaklaşıyor.
- ABD aracılığıyla Katar’dan daha yüksek LNG ithalatı yapılması ihtimali masada. Ancak bu durum Asya’daki bazı müşterilerin payından yönlendirme gerektirdiği için fi yatları artırabilecek bir durum. Katar darboğaz durumunda ihtiyacı tek başına karşılayamayacağını söylüyor.
- AB Enerji Komiseri Simson bu hafta ABD’de LNG kapasitesiyle ilgili görüşmeler yapacak ve Afrikalı LNG tedarikçisi Nijerya’yla da görüşmelere başlayacağı belirtiliyor.