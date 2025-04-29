AB Adalet Divanı'ndan Malta'ya 'altın pasaport' yasağı

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Malta'nın "yatırım karşılığı vatandaşlık" olarak bilinen "altın pasaport" uygulamasına devam edemeyeceğine hükmetti. AB'nin en üst yargı organı olan mahkeme, 29 Eylül 2022'de Avrupa Komisyonu tarafından açılan dava kapsamında Malta'nın bu uygulamayı sonlandırması gerektiğine karar verdi.

"Temel statü kavramıyla bağdaşmıyor"

Mahkemenin gerekçeli kararında, "bir üye devletin vatandaşı olma statüsünün ve dolayısıyla Birlik vatandaşlığının verilmesinin ticarileştirilmesinin AB Anlaşmalarından doğan temel statü kavramıyla bağdaşmadığı" vurgulandı. Ayrıca, ödeme yapmanın vatandaşlık için geçerli bir kriter olamayacağına dikkat çekildi.

Bu kararla birlikte, para karşılığında Avrupa Birliği vatandaşlığı elde etmenin yolu hukuki olarak kapatılmış oldu.

Avrupa Komisyonu, Malta'nın bu uygulamayı Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında Rusya ve Belarus vatandaşları için durdurduğunu, ancak diğer ülke vatandaşlarına yönelik devam ettirdiğini belirterek 20 Ekim 2020'de Malta'ya karşı ihlal süreci başlatmıştı.