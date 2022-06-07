AB, akıllı telefonlara tek tip şarj getiriyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve politika yapıcılar tüm cep telefonlarının, tabletlerin ve fotoğraf makinalarının 2024 yılından itibaren aynı şarj girişine sahip olması teklifini kabul etti.

Bu kararın ardından Lightning adı verilen şarj girişini kullanan Apple'ın cihazlarında değişikliğe gitmesi gerekecek.

Avrupa Komisyonu'nun tüketicilerin hayatını kolaylaştıracağını ve tasarruf etmelerini sağlayacağını ifade ettiği bu adım cihaz üreticilerinin ortak bir çözüm üzerinde anlaşamamalarının ardından atıldı.

iPhone ve Android kullanıcılarının farklı şarj cihazları kullanmak zorunda kalmalarından şikayet etmelerinden ötürü Brüksel 10 yıldan uzun bir süredir ortak bir şarj girişi kullanılması konusunda ısrar ediyordu.

2019 yılında Komisyon'un yaptırdığı bir araştırma 2018 yılında cep telefonlarının %50'sinin USB micro-B, %29'unun USB-C ve %21'inin Lightning girişi üzerinden şarj olduğunu göstermişti.

250 milyon euro tasarruf sağlayacak

Avrupa Parlamentosu'ndan yapılan açıklamada "2024 son baharı ile birlikte AB'de tüm cep telefonları, tabletler ve fotoğraf makinalarında USB Type-C girişi yaygın olarak görülecek" ifadesi yer aldı.

AB'nin iç pazardan sorumlu komiseri Thierry Breton bu anlaşma ile tüketicilerin 250 milyon euro tasarruf edeceğini söyledi.

Breton, "Bu durum kablosuz şarj gibi yeni teknolojilerin ortaya çıkmasına ve inovasyonun pazarda bölünme yaratmadan ve tüketiciler için bir sorun haline gelmeden gelişmesine de olanak sağlayacak" dedi.

Bu durumun inovasyona zarar vereceğini ve muazzam ölçüde elektronik atık oluşmasına neden olacağını iddia eden Apple henüz karara ilişkin bir açıklama yapmadı.

Dizüstü bilgisayarlar için 40 ay süre

Parlamento görüşmelerinde etkin rol alan AB'li politika yapıcılardan Alex Agius Saliba, "Dizüstü bilgisayarların, e-kitap cihazlarının, kablosuz kulaklıkların, klavyelerin, mouseların ve taşınabilir navigasyon cihazlarının da kapsam içerisinde olmasından dolayı kıvanç duyuyoruz" dedi.

Dizüstü bilgisayarların da yasanın yürürlüğe girişinden itibaren 40 aylık süre içerisinde şarj portlarını değiştirmesi gerekecek.

Yasanın birçok teknolojik cihazı etkiliyor olması Samsung ve Huawei gibi teknoloji şirketlerini de etkileyecek.