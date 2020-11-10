AB, Amazon hakkında antitröst soruşturması başlatacak

10 Kasım 2020

Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Avrupa Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu üyesi Margrethe Vestager’in “rekabete yasadışı olarak zarar vermesi” iddiasıyla Amazon hakkında antitröst soruşturması başlatacağını duyurdu.

Haberde, şirketin platformunda üçüncü taraf satıcılara bir pazar yeri sağladığı ancak aynı zamanda söz konusu satıcıların rakibi olduğu iddiası soruşturmanın odak noktası oldu. Özellikle, araştırmacıların, Amazon'un üçüncü taraf satıcılardan elde ettiği bilgileri pazarda kendileriyle rekabet etmek için istismar etme olasılığını inceledikleri belirtildi.

Vestager, Avrupa Komisyonu Amazon’a üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanması sebebiyle bir İtiraz Dilekçesi gönderdiğini ve şirketin e-ticaret uygulamaları ilgili olarak ikinci bir inceleme daha başlatıldığını açıkladı.

Amazonun 80 milyon işlemi ve sattığı 100 milyon ürününün incelendiğini ifade eden Vestager, şirketin itiraz dilekçesini gelecek haftalarda teslim etmek durumunda olduğunu söyledi.

Amazon ile ilgili ABD ve Kanada’da da benzer soruşturmalar yürütülüyor.

Amazon iddiaları reddetti

Amazon’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun şirketin piyasadaki pozisyonunu kötüye kullandığı iddialarının yersiz olduğu ifade edildi.

Amazon küresel perakende piyasalarının yüzde 1’inden azını temsil ettiğini açıkladı.