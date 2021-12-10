AB, aşı kimliklerinin süresini 9 ayla sınırlayacak

Reuters'in Avrupa Birliği kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ancak bazı ülkelerin seyahati kısıtlar gerekçesiyle bu planlardan kaygı duyduğu belirtildi.

DW'nin haberine göre, AB, Covid-19'a karşı aşılarının tamamlayanların, iyileşenlerin veya negatif sonuçlu PCR testi olanlar için Temmuz ayında aşı kimliği uygulaması başlatmıştı.

Ancak koronavirüs aşılarının etkisinin zamanla azaldığının belirlenmesi üzerine Kasım ayında AB Komisyonu aşı kimliklerinin sadece 9 ay geçerli olmasını önermişti.

Aşı kimliklerinin geçerlilik süresinin sınırlaması, AB vatandaşlarının test olmadan veya karantinaya girmeden Birlik içinde serbestçe seyahat edebilmesi için hatırlatma aşısı olması anlamına geliyor.

Reuters'e konuşan bir bürokrat ve bir diplomat, AB hükümetlerinin aşı kimliklerinin geçerlilik süresinin 9 ay ile sınırlandırılması konusunda Cuma günü uzlaşma sağlayabileceğini dile getirdi.