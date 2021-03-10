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AB “aşı milliyetçiliği” suçlamalarını reddediyor

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği’ne (AB)  yöneltilen "aşı milliyetçiliği" suçlamalarını reddederek, AB’nin İngiltere ve ABD gibi COVID-19 aşılarının ihracatı konusunda katı  yasakları olmadığını ve AB’nin ihracatı durdurmadığını belirtti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği’ne (AB)  yöneltilen "aşı milliyetçiliği" suçlamalarını reddetti. Michel, AB’nin İngiltere ve ABD gibi COVID-19 aşılarının ihracatı konusunda katı  yasakları olmadığını ve AB’nin ihracatı durdurmadığını belirtti. AB  üyesi 27 ülkenin liderlerini temsil eden Michel, uzun bir açıklama  yaparak bloğun aşı stratejisini savundu. Michel, Avrupa olmasaydı 1  yıldan kısa bir süre içinde COVID-19’a karşı birden fazla aşının  geliştirilmesinin ve üretilmesinin mümkün olmayacağını belirterek, AB’nin fakir ülkelere ilk doz aşıları almasına yardımcı olduğunu ifade  etti. Michel, “Başkalarına aşı sağlamak için oldukça sınırlı ancak  geniş çapta operasyonlar düzenledikleri için bizimkilerden daha az  arzu edilen değerlere sahip Çin ve Rusya tarafından kendimizi yanlış  yönlendirmemeliyiz. Avrupa aşıyı propaganda amacıyla kullanmayacak. Değerlerimizi savunacağız" ifadelerini kullanarak, Çin ve Rusya’nın AB’den daha az kişiyi COVID-19’a karşı aşıladığını söyledi.

Michel, AB ülkelerinde üretilen aşı dozlarının ihracatını kontrol  etmek için uygulanan sistemi savunarak, “Hedefimiz aşı siparişi  verdiğimiz ve önceden finanse ettiğimiz şirketlerin söz verileni bize  teslim etmeleri ve diğer gelişmiş ülkelere ihraç etmelerini önlemek. AB ihracatı asla durdurmadı” dedi.

Michel ayrıca, AB’nin önümüzdeki aylarda dünyanın önde gelen aşı  üreticilerinden biri olacağını belirterek, AB’nin aşıları virüs  mutasyonlarına adapte etmek için en iyi donanıma sahip olduğu açıkladı.

Öte yandan İtalya hükümeti, geçtiğimiz günlerde Oxford-AstraZeneca  tarafından COVID-19’a karşı geliştirilen aşının Avustralya’ya  yapılacak olan 250 bin dozluk ihracatını engelleme kararı aldı.