AB "aşı sertifikası" için yasa teklifi sunacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, COVID-19 aşısı olanların AB içinde serbest dolaşımını sağlamak üzere hazırlanması planlanan "aşı sertifikası" için yasa teklifi verecek.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadaki paylaşımında, "Dijital Yeşil Geçiş Kartı" için yasal düzenleme teklifini mart ayı içinde sunacaklarını bildirdi.

Von der Leyen, dijital belgenin kişilerin aşı olup olmadığı, aşı olmamış kişilerin PCR test sonuçları ve COVID-19 geçirmiş kişilerin antikor geliştirip geliştirmediği bilgilerini içereceğini belirtti.

Dijital kartın tıbbi bilgiler temelinde AB vatandaşlarının AB içinde iş veya turistik amaçlı seyahatlerini kolaylaştırması hedefleniyor.

AB dışı için yasa teklifinin detayları bekleniyor

Sertifikanın AB dışında kullanımı veya AB üyesi olmayan ülkelerle nasıl çalışılacağı konusunda henüz netlik bulunmuyor. Bu konudaki bilgiler için yasal düzenlemenin detaylarının ortaya çıkması bekleniyor.

AB Komisyonu'nun sunacağı yasal düzenleme teklifini, Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkelerin onaylaması gerekiyor.

AB liderlerinin geçen hafta video konferans yöntemiyle yaptığı zirve toplantısında da aşı sertifikası konusu geniş şekilde tartışılmıştı. Von der Leyen, sertifika için çalışmaların uzun süreceğini ve en az 3 ay alacağını söylemişti.

Von der Leyen, "Yaza kadar bu tür bir sertifikayı uygulamaya sokmak istiyorsak üye ülkeler, prensipler ve kullanılacak teknoloji üzerindeki mutabakattan ziyade bunun sağlık ve sınır kontrol sistemlerine dağıtımında hızlı davranmalı." demişti.

AB Komisyonu yetkilileri, sertifikanın yasal ve teknik zeminin hazırlanıp sonuçlandırılmasının 3 ayı bulabileceğini belirtiyor. Sertifikanın teknik standartlarının belirlenmesi ve üye ülkelerin hem sağlık hem de sınır kontrol sistemlerinde birlikte kullanılabilirliğinin sağlanması gerekiyor. AB Komisyonu, sertifikanın sistemlere entegrasyonu için üye ülkelerin hızlı davranmasını istiyor.