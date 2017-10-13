AB, Atlantia'nın, Abertis'i satın almasına onay verdi

13 Ekim 2017

AB Komisyonu, her ikisi de ücretli otoyol işletmeciliği alanında faaliyet gösteren Atlantia'nın Abertis'i 18 milyar dolara satın alması teklifine yönelik incelemenin tamamlandığını açıkladı.

Atlantia ve Abertis'in ücretli otoyollarının birbirlerine uzak mesafelerde bulundukları ve sektörde ihalelerinin yoğun bir şekilde düzenlemelere tabi olduğu kaydedilen açıklamada, satın almayla dünyanın en büyük ücretli otoyol işletmecisi şirketin ortaya çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu satın almaya karşın sektörde rekabetin devam edeceği sonucuna varıldığı, bu nedenle satın almaya onay verildiği bildirildi.

İtalya merkezli Atlantia şirketi, ücretli otoyol, havalimanı ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Abertis ise İspanya'da ücretli otoyol ve telekomünikasyon altyapısı sektörlerinde bulunuyor.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını veya bir şirket birleşmesinin piyasalara etkilerinin ne olacağını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. Komisyon, söz konusu incelemede rekabete aykırı bir durum tespit ederse buna yönelik tedbirler alabiliyor ve şirket satın almalarını engelleyebiliyor.

Kaynak: AA