AB, B. Krallık'ın Brexit anlaşmasını değiştirme planlarına tepkili

07 Eylül 2020

Financial Times gazetesi, Birleşik Krallık'ta Başbakan Johnson'ın Brexit geri çekilme anlaşmasının aralarında Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında fiziki sınırdan kaçınılmasına yönelik düzenlemelerin de olduğu bazı maddelerini iptal eden bir yasal düzenleme planladığını öne sürmüştü.

AB diplomatları, Birleşik Krallık'ın uluslararası yükümlülüklerine uymamasının uluslararası güvenilirliğini baltalayacağını savundular.

"Hiçbir ülke, uluslararası anlaşmalara uymayan bir ülke ile ticaret anlaşması yapmaz" ifadelerini kullanan AB diplomatları, Geri Çekilme Anlaşmasını uygulamayan Birleşik Krallık ile AB'nin bir ticaret anlaşmasını tamamlamasının hayal edilemeyeceğini de vurguladılar.

(Kaynak: Foreks)