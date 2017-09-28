AB Bakanı Çelik İspanya Dışişleri Bakanı Dastis ile görüştü
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Madrid'de İspanya Dışişleri Bakanı Dastis ile görüştü.
Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İspanya'nın başkenti Madrid'de mevkidaşı Alfonso Dastis ile bir araya geldi.
Bakan Çelik, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Madrid'de Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda İspanya Dışişleri Bakanı Dastis ile görüştü.
Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri, terörle mücadele ve göç konusunda iş birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konuları ele alındı.
Kaynak: AA