AB bakanlarına: Vaka artarsa 4. doza hazırlanın

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerin sağlık bakanlıklarına yaptığı çağrıda, Omicron nedeniyle vakaların hızla arttığı birlik genelinde veriler ihtiyaç duyulacağını gösterirse 4. doza hazırlanılması gerektiği belirtildi. AB ilaç otoritesi EMA da bu hafta yaptığı açıklamada bağışıklık sistemi zayıf olan insanlara dördüncü dozun verilmesinin makul olduğunu söylemiş ancak daha fazla kanıta ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.

AB Sağlık Komiseri Stella Kyriakides, AB sağlık bakanlarıyla gerçekleştirdiği online bir görüşmede “Eğer veriler dördüncü bir doza ihtiyaç duyulacağına işaret ederse, harekete geçebilmek için hazır olmalıyız.” diye konuştu. Birliğin başkanlığını geçtiğimiz günlerde devralan Fransa hükümetinin kısa bir süre önce özel talebiyle gerçekleşen görüşmede dördüncü dozun ihtiyaç duyulup duyulmayacağı ve yeni varyantlara göre adapte edilmiş aşı alımına ihtiyaç duyulup duyulmayacağı gibi konular ele alındı.

Görüşme sonrası Twitter’dan da bir paylaşım yapan Kyriakides, önceliğin henüz aşı olmamışların aşılanması gerektiğini ve AB nüfusunun yaklaşık dörtte birinin bu grupta olduğunu söyledi. AB içinde Macaristan ve Danimarka şimdiden dördüncü dozu uygulama kararı almış ülkeler. Danimarka’da en kırılgan kesim için alınan aşı kararı, Macaristan’da ise doktoruyla danışması ve onay alması halinde yaşı aşı için uygun olan herkes için geçerli.

Aşının yüzde 72’si zengin ülkelerde yapıldı

2 yılını doldurmaya hazırlanan COVID-19 pandemisinde şimdiye kadar 5,5 milyon kişi hayatını kaybederken dünya genelinde 314 milyondan fazla enfeksiyon görüldü. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ı en az bir doz COVID-19 aşısı oldu. Ancak zengin ve fakir ülkelerin aşıya erişimleri arasındaki makas giderek açılıyor ve pandemiyi yakından izleyen virologlar aşı adaletsizliğinin tüm dünya için endişe verici olması gerektiğini söylüyor.

DSÖ: BioNTech 5-11 yaşa uygulanabilir

Dünya Sağlık Örgütü’nün danışma kurulu BioNTech-Pfizer aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklara da uygulanmasını tavsiye etti. Bağışıklık konusundaki danışmanlardan oluşan Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) çarşamba günü bir araya gelerek şimdiye kadar 12 yaş ve üzerine izin verilen aşıya ilişkin bir değerlendirme toplantısı yapmış ve danışma kuruluna “yeşil ışık” yakmıştı.