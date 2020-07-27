"AB bankaları krizin üstesinden gelmek için yeterince güçlüler"

27 Temmuz 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi bankalarının COVID-19 krizini üstesinden gelmek için yeterince güçlü olduklarını ve bankaların iki yıl içinde tamamen toparlanmalarını beklediğini açıkladı

El Independiente gazetesine demeç veren Guindos, "Sahip olunan yüksek seviyedeki borç ödeme yeterliliğiyle, Avrupa bankalarının büyük bölümünün

GSYH'da yüzde 9 düşüşe dayanabileceklerine ve COVID-19 salgını öncesindeki

GSYH seviyesine dönmenin alacağı iki yılda ayakta kalabileceklerine dair her türlü işaret var" dedi.

Guindos, AB'nin toparlanma fonunun hiçbir üye ülkenin geride bırakılmayacağı yönünde güçlü bir mesaj olduğunu ve Avrupa'da iki hızlı bir toparlanma riskini engellediğini de vurguladı.