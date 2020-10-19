AB, Brexit anlaşması için son dakikaya kadar çalışacak
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Avrupa Birliği'nin, her iki taraf için de adil bir Brexit anlaşması imzalamak istediğini ve bunun için son dakikaya kadar çalışacaklarını söyledi.
AB ve Birleşik Krallık arasında,her koşulda olmasa da, adil bir Brexit anlaşması imzalamak adına son dakikaya kadar çalışacaklarını belirten Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, söz konusu anlaşmanın iki tarafa da faydalı olması gerektiğine işaret etti.