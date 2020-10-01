AB Brexit tasarısını ihlal sebebiyle Birleşik Krallık'a ihtar çekti

01 Ekim 2020

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Birleşik Krallık'a İç Piyasa Yasası sebebiyle resmi bir ihtarname gönderdiğini ve bunun ülkenin Brexit anlaşmasını ihlal etmesi sebebiyle atılan ilk adım olduğunu söyledi.

Von der Leyen, AB'nin Birleşik Krallık'a Brexit anlaşmasını ihlal eden İç Piyasa Yasası tasarısını geri çekmek için eylül sonuna dek süre verdiğini hatırlattı.

Tasarının Brexit anlaşmasının yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirten von der Leyen, tasarının kabul edilmesi halinde, İrlanda ve Kuzey İrlanda protokollerini yok sayacağını ifade etti.