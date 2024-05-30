AB çalışanlarından 'Refah' eylemi

AB çalışanları Refah'ta ölenler için sembolik cenaze töreni düzenledi.

Brüksel'de, Birliğin yönetildiği Komisyon ve Konsey binalarının önünde toplanan farklı kurumlardan AB çalışanları, ceketlerini sererek yere yattı.

Üzerlerinde kefiyeleri, kanlı el posterleriyle bir süre yerde yatan AB çalışanları, Gazze'de uluslararası hukuk ve acil ateşkes talep etti.

Eylemin organizatörlerinden Manus Carlisle, "Bugün AB'nin tüm kurumlarında çalışan meslektaşlarımız, uluslararası hukuka ve Uluslararası Adalet Divanının emirlerine meydan okuyan Refah'taki saldırılarda hayatını kaybedenler için sembolik bir cenaze töreni düzenledi" ifadelerini kullandı.

AB'nin uluslararası hukuk üzerine inşa edildiğini vurgulayan Carlisle, Birliğin istisnasız tüm üçüncü ülkelerle ilişkilerinde uluslararası hukuku ön planda tutması gerektiğini belirtti.

AB çalışanları, 8 Mayıs'ta da aynı yerde toplanmış, uluslararası hukuk, AB anlaşmaları ve BM Soykırım Sözleşmesi'nin "öldüğünü" savunarak sembolik cenaze töreni düzenlemişti.