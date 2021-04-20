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AB, Çekya’yı Rusya'ya karşı destekliyor

Avrupa Birliği Komisyonu, Rusya’nın 20 Çek diplomatı sınır dışı  etme kararından üzüntü duyduğunu ve Çekya ile tam destek ve dayanışma  içinde olduğunu belirtti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çekya ve Rusya arasındaki gerilim artarken, ABD’nin ardından Avrupa Birliği’nden de Çekya’ya destek geldi. Avrupa Birliği Komisyonu  tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın 20 Çek diplomatı sınır dışı  etme kararından üzüntü duyulduğu ve Çekya ile tam destek ve dayanışma  içinde olunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “Avrupa Birliği, Rusya’nın Avrupa’daki tehlikeli kötü niyetli davranışlarının  tekrarlayan olumsuz modelinden derin endişe duymaktadır. Rusya,  yerleşik uluslararası ilke ve normları ihlal eden ve Avrupa’da  istikrarı tehdit eden bu faaliyetlere son vermelidir" denildi.

Açıklama, Çek Dışişleri Bakan Vekili Jan Hamacek’in AB Dışişleri bakanlarından "dayanışma" istediğini söylemesinin ardından geldi.

Çekya, 2014 yılında Vrbietiec kentindeki meydana gelen ve 2  kişinin hayatını kaybettiği mühimmat deposundaki patlamada rolleri  olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı etmişti. İddiaları  temelsiz ve absürt olarak niteleyen Rusya ise, dün misilleme olarak 20
Çek diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.