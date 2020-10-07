AB çelik ithalatında anti-damping vergilerini artırdı
AB, Çin, Tayvan ve Endonezya'dan aldığı çeliklerde anti-damping vergilerini yükseltti.
Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin, Tayvan ve Endonezya'dan yaptığı çelik ithalatında anti-damping vergilerini sıcak haddelenmiş çelik kangal ve levhalar'da sırasıyla yüzde 19, yüzde 7,5 ve yüzde 17,3 artırıldığını açıkladı.
Avrupa Komisyonu'ndan yaplan resmi açıklamada, "Alınan bu önlemler, AB çelik sanayisinde 2 bin 350 işi koruyacak olan bugün duyurulan önlemlerle birlikte, 200 bin işi koruma altına alıyor" denildi.
Alınan son karar ile birlikte AB'nin çelik ticaretinde aldığı önlem sayısı 56'ya yükseldi.