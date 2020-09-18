AB daha fazla COVID-19 aşısı için fon ayıracak
AB'nin, tedarik endişeleri sebebiyle COVID-19 aşısı satın alımı için 2 milyar euroluk bir fon ayıracağı açıklandı.
Avrupa Birliği (AB), gelecek sene piyasaya çıkması beklenen COVID-19 aşısında tedarik sıkıntısı yaşamamak adına 2 milyar euroluk bir fon ayıracağı konuya yakın kaynaklar tarafından duyuruldu.
AB'nin bu hamlesinin, Dünya Sağlık Örtügü'nün (DSÖ)ortak yürütücülerinden olduğu COVID-19 aşısı üretimi ve tedariğini, fakir ülkelerin aşıya erişimini zorlaştıracak olması sebebiyle, AB'nin aşının küresel ölçekte paylaşılacağı açıklamasına rağmen, zayıflatabileceği öngörülüyor.