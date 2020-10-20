AB destek paketinin ilk tahvil ihracına 150 milyar euroluk talep

20 Ekim 2020

Tahvil ihracına aracı kuruluşlardan alınan bilgiye göre AB 10 ve 20 yıllık sosyal tahvillerin ihracı için ilk etapta 150 milyar euroluk yatırımcı talebi elde etti.

AB, sürdürülebilir tahvil türlerinden 10 ve 20 yıllık sosyal tahviller ihraç edeceğini duyurmuş ve Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura ve UniCredit gibi yatırım bankalarını ihraç için yetkilendirmişti.

Orta swap seviyesinin 3 baz puan üzerinde fiyatlandırılacak olan 10 yıllık tahviller 95 milyar euronun üstünde bir talep görürken, orta swap seviyesinin 14 baz puan üstünde fiyatlandırılacak olan 20 yıllık tahviller ise 55 milyar euronun üzerinde talep gördü.

İhracın fiyatlaması bugün tamamlanacak.

Kaynak: Reuters