AB dış politika şefi Kaja Kallas: Savunmaya az yatırım yapmak, güvenliğimizi tehlikeye atıyor

Avrupa Birliği Komisyonu'nun dış politika şefi Kaja Kallas, Rusya'nın Avrupa'nın güvenliği için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu belirterek, savunma harcamalarının artırılmasının bu tehdidi bertaraf etmenin en önemli yolu olduğunu ifade etti.

Avrupa Savunma Ajansı'nın (EDA) yıllık konferansında konuşan Kallas, “Rusya bugün, yarın ve savunmamıza az yatırım yaptığımız sürece güvenliğimiz için varoluşsal bir tehdit oluşturuyor” diyerek Avrupa ülkelerinin savunmaya yeterince bütçe ayırmadığını vurguladı.

“ABD'nin eleştirileri haklı”

Kallas, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın AB'nin savunma harcamalarına yönelik eleştirilerinde haklı olduğunu kabul etti. Trump, görevde olduğu dönemde Avrupa ülkelerinin NATO ve savunma bütçelerine yeterince katkı sağlamadığını sıkça dile getirmişti.

Rusya’ya karşı daha fazla hazırlık çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in politikalarına sert eleştiriler yönelten Kallas, Avrupa ülkelerinin savunma politikalarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. “Rusya'nın yalnızca bugün değil, gelecekte de Avrupa güvenliği için bir tehdit olmaya devam edeceğini anlamamız gerekiyor. Savunma harcamalarını artırmadığımız sürece bu tehdidin etkilerini derinden hissedeceğiz” dedi.

Savunma bütçelerinin artışı AB gündeminde

AB üye ülkeleri, son yıllarda savunma bütçelerini artırma yönünde adımlar atmaya başlasa da Kallas, bu adımların hala yetersiz olduğunu ve daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini belirtti.

Kallas’ın açıklamaları, Avrupa’nın güvenlik politikalarına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. AB ülkelerinin, savunma harcamalarına daha fazla öncelik verip vermeyeceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.