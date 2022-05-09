AB dış politika yetkilisi Borrell: Rus varlıkları Ukrayna için kullanılsın

Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB tarafından dondurulan Rusya'ya ait döviz rezervlerinin Ukrayna'daki savaş sona erdiğinde ülkenin yeniden inşa edilmesi için kullanılabileceğini ifade etti.

AB ve birlikte hareket eden Batılı devletler, Rusya'nın "özel askeri operasyon" olarak nitelendirdiği Ukrayna işgali nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın uluslararası rezervlerinin bir kısmını dondurmuştu.

Borrell, Financial Times gazetesinde yayımlanan söyleşide AB'nin, ABD'nin Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından Afganistan Merkez Bankası'nın varlıkları ile yapmış olduğu gibi, Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerine el koymasının mantıklı olacağını söyledi.

Borrell, "Elimizde mevcut bir para var ve birinin bana bu uygulamanın Afgan parasına uygulanabilirken Rus parasına neden uygulanamayacağını açıklaması gerekiyor" dedi.

Washington, Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından Afganistan Merkez Bankası'nın varlıklarını dondurmuştu.

ABD, bu varlıkların bir kısmı ile Afgan halkına yardımda bulunmayı, kalan kısmını ise Taliban'a karşı açılmış terörizm bağlantılı davalarda kullanmayı düşünüyor.