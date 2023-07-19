AB dışişleri bakanlarının gündeminde Türkiye var

Toplantının Blinken ile yapılan bölümünde de Türkiye’nin gündeme gelmesi, 11-12 Temmuz’daki Vilnius Zirvesi’nde Türkiye’nin İsveç’in üyelik başvurusu hakkındaki kararı sonrası durum değerlendirmesi yapılması öngörülüyor. Üst düzey bir AB yetkilisi, Türkiye ile ilişkilerin Birlik için en fazla önem taşıyanlardan biri olduğunu belirterek, katılım sürecinin durmasına rağmen Türkiye’nin “hâlâ aday ülke” olduğuna dikkati çekti.

AB ülkelerinin liderlerinin son toplantılarında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’den Türkiye konusunda rapor hazırlamasını istediklerini hatırlatan AB yetkilisi, perşembe günkü toplantıda bu rapor için ilk görüş alışverişinin yapılacağını bildirdi. Türkiye ile AB arasında başta Kıbrıs meselesi olmak üzere Suriye, Libya, Doğu Akdeniz gibi konularda görüş farklılıkları bulunuyor.