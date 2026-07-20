AB düğmeye bastı: Alibaba'ya şimdiye kadarki en yüksek ceza

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Avrupa Birliği (AB), yasa dışı ürünlerin satışına yeterince engel olmadığı gerekçesiyle Alibaba'ya ait e-ticaret platformu AliExpress'e 550 milyon Euro (629 milyon dolar) para cezası verdi. Söz konusu yaptırımın, AB'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında bugüne kadar uygulanan en yüksek para cezası olduğu belirtildi.

Güvensiz ve sahte ürünler gerekçe gösterildi

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, AliExpress'in platformunda satılan güvenli olmayan ve sahte ürünleri yeterince denetlemediği, kuralları sürekli ihlal eden satıcılara karşı gerekli yaptırımları uygulamadığı ifade edildi.

Komisyon, bu eksikliklerin tüketici güvenliğini riske attığını ve platformun Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini değerlendirdi.

Soruşturma 2024'te başlamıştı

Avrupa Komisyonu, Çin merkezli e-ticaret platformuna yönelik incelemeyi 2024 yılında Dijital Hizmetler Yasası kapsamında yapılan çok sayıdaki şikayet üzerine başlatmış, geçen yıl ise soruşturmanın kapsamını genişletmişti.

Komisyonun teknoloji politikalarından sorumlu İcra Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, AliExpress'te AB'nin çevre ve güvenlik standartlarına uymayan ürünlerin satışta olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu durum tüketicilerimiz için çok tehlikeli olmakla birlikte, tüm kurallarımıza uyan şirketler için de haksızlık teşkil ediyor."

AliExpress: Karar orantısız

AliExpress cephesinden yapılan ilk açıklamada, verilen cezanın "orantısız" olduğu savunuldu. Şirket sözcüsü, kararın incelendiğini ve izlenecek hukuki yolların değerlendirildiğini bildirdi.

AB düzenlemeleri kapsamında AliExpress'in tespit edilen eksiklikleri gidermeye yönelik eylem planını 20 Ekim'e kadar Avrupa Komisyonu'na sunması gerekiyor. Düzenleyiciler ise bu planı değerlendirdikten sonra nihai kararını verecek ve uygulanacak takvimi belirleyecek.

DSA kapsamındaki en yüksek ceza

AliExpress'e verilen 550 milyon Euro'luk yaptırım, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında bugüne kadar kesilen en yüksek para cezası oldu.

Daha önce aynı düzenleme kapsamında Aralık ayında Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformuna 120 milyon Euro, Mayıs ayında ise Çin merkezli e-ticaret platformu Temu'ya 200 milyon Euro para cezası uygulanmıştı.