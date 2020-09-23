AB düzenleyicileri Google ve Fitbit anlaşması incelemesini uzattı

23 Eylül 2020

Avrupa Birliği rekabet düzenleyicisi, Google'ın Fitbit'in verilerini satın almasındaki amacı ile ilgili açıklamaların rakiplerinin endişelerini hafifletme konusunda yetersiz kaldığı iddiasıyla, geçtiğimiz ay bir inceleme başlattığını duyurmuştu.

Düzenleyici kurumdan yapılan açıklamada, incelemenin termin süresinin uzatıldığı belirtildi.

Google'dan konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, firmanın kendi teknolojisi ve Fitbit'in donanımının bir araya gelmesi ile sektörde rekabetin artacağı açıklaması yapılmıştı.