AB, enerji fiyatları için harekete geçti

Avrupa Komisyonu, AB'nin artan enerji fiyatlarıyla mücadele etmekte kullanabileceği önlemlere dair bir taslak hazırladı ve fiyat artışlarının etkisini azaltmak için ülkelerin birlikte ortak gaz satın alması fikrini araştıracağını açıkladı.

Elektrik ve gaz fiyatlarında bu yıl yaşanan rekor yükseliş sanayi üretiminde aksamalara ve tüketicilerin ısınma faturalarının yükselmesine neden oldu. Bu durum 20 üyeli AB'nin enerji vergi indirimi ya da daha düşük gelirli haneler için yardım gibi acil durum önlemleri hazırlamasına yol açtı.

Komisyon, bloğun kuralları kapsamında ülke bazında artan fiyatlara karşı alınacak önlemlere izin verileceğini onayladı. Aynı zamanda uygulamaya geçmesi daha fazla zaman alabilecek, gelecekteki fiyat şoklarını önlemeyi amaçlayan işbirliği içerisinde adım atma fikrini öne sürdü.

Komisyon, üye ülkelerin ortak bir şekilde stratejik olarak gaz rezervi satın almasının "muhtemel faydalarını araştıracağını" açıkladı. Ülkelerin böyle bir işbirliği içerisine girmesinde gönüllülük esas alınacak.

Ortak gaz satın alım görüşmelerini İspanya liderliğinde yürüten AB üyelerinden bazıları kısa dönemli bir kriz için kalıcı düzenleyici önlemlerin getirilmesine dair endişe duyuyorlar. Komisyon, gaz fiyatlarının nisanda daha düşük bir seviyede istikrara kavuşmasını bekliyor.

AB liderleri fiyat artışına karşı kullanılabilecek yöntemleri 21-22 Ekim'de düzenlenecek zirvede görüşecek. AB ülkelerinin enerji bakanları da fiyat artışlarını görüşmek için 26 Ekim'de olağanüstü bir toplantı düzenleyecek.

Avrupa'da enerji fiyatları durmuyor

Salgın sonrası normalleşme uygulamaları ve ekonomik toparlanma sürecinin ardından küresel doğalgaz talebi artarken, fiyatlarda da sert yükselişle yaşandı.

Elektrik üretiminde doğalgazın payının yüksek olması elektrik fiyatlarında da artışa neden oldu. Ayrıca, doğalgaz fiyatları nedeniyle elektrik üretiminde kömüre yönelinmesi, kömürde de rekorlar getirdi.

Avrupa'da aylık vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatı, son bir yılda yüzde 600'ün üzerinde artarak rekor seviyelere ulaştı.

Kış aylarında Avrupa ülkelerinin doğalgaz talebinin artması ve elektrik fiyatlarının daha fazla yükselmesi bekleniyor.