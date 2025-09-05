AB Enerji Komiseri: Barış olsa bile Rus gazına dönülmemeli

Avrupa Birliği (AB) Enerji Komiseri Dan Jorgensen, Rusya-Ukrayna savaşında olası bir barış anlaşması ihtimaline rağmen AB’nin Rus gazına dönmemesi gerektiğini açıkladı.

Kopenhag’da AB enerji bakanlarıyla yapılacak gayri resmi toplantı öncesinde konuşan Jorgensen, “Barış gelse bile, bence hâlâ Rusya’dan ithalat yapmamalıyız. Bu, kalıcı olacak bir yaptırım” dedi.

Kalıcı duruş çağrısı

Jorgensen, AB’nin enerji politikalarında Rusya’ya yeniden bağımlılık yaratacak adımlar atmaması gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, Rus gazı ve enerjisine dönüşün yalnızca geçici bir karar değil, stratejik olarak kalıcı biçimde reddedilmesi gerektiğini belirtti.

ABD’nin desteği

Komiser Jorgensen ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nin de AB’nin Rus enerji ithalatını durdurma yönündeki kararını desteklediğini kaydetti.

AB’nin son iki yıldır enerji arz güvenliği kapsamında Rus gazına bağımlılığı azaltmaya yönelik adımlar attığı biliniyor. Bu açıklama, sürecin yalnızca savaş dönemiyle sınırlı kalmayacağı, uzun vadeli bir strateji haline getirileceği mesajını verdi.