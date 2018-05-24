AB-Gazprom doğalgaz anlaşmazlığı çözüldü

24 Mayıs 2018

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Rus enerji şirketi Gazprom arasında 7 yıldır devam eden doğalgaz anlaşmazlığı, Gazprom'un rekabetçi davranmaya yönelik bağlayıcı taahhütler vermesiyle son buldu.

AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Rusya'nın enerji şirketi Gazprom'a karşı 7 yıldır devam eden antitröst soruşturmasına ilişkin Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Gazprom'un rekabetçi bir piyasa sağlamak için çeşitli bağlayıcı yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul ettiğini belirten Vestager, "Bugünkü karar, Gazprom'un Orta ve Doğu Avrupa'daki gazın serbest dolaşımı önündeki engelleri kaldırıyor. Buna ilave olarak kararımız, Gazprom'un gelecekte ne şekilde davranacağına yönelik özel olarak hazırlanmış kurallar getiriyor" diye konuştu.

Vestager, gaz piyasaların entegrasyonuna yönelik olumlu bir adım olduğunu Merkez ve Doğu Avrupa’da rekabetçi fiyatların sağlayacağını anlattı.

Anlaşmayla daha rekabetçi bir doğalgaz piyasası sağlanacağını anlatan Vestager, Avrupa'da iş yapan her şirketin rekabet kurallarına uygun davranması gerektiğini dile getirdi.

Vestager, Gazprom şirketinin, Avrupa'ya sağlayacağı doğalgazın diğer ülkeler arasında tekrar satışına karışmamayı, bu satışa bir sınırlandırma koymamayı, doğalgaz satış bedellerini rekabetçi referans fiyatlara göre belirlemeyi ve şirketin satın aldığı altyapı yatırımlarının piyasadaki gücünü artıracak veya avantaj sağlayacak şekilde kullanmamayı taahhüt ettiğini anlattı.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazprom, sözleşmelerinden müşterilerinin doğalgazı tekrar satmalarına engel olan maddeleri çıkaracak.

Gazprom, Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında bağlantı hattı olamaması durumunda doğalgaz satışlarının kendi altyapısı üzerinden yapılmasına izin verecek.

Şirketin, Doğu ve Merkez Avrupa ülkelerindeki müşterilerine uygulayacağı doğalgaz fiyatları, Batı Avrupa piyasaları ve likit gaz merkezlerindeki seviyelerle uyumlu bir şekilde belirlenecek.

Gazprom sahip olduğu altyapının sağladığı avantajları piyasadaki pozisyonunu artıracak biçimde kullanamayacak.

Gazprom, bu yükümlülüklerden herhangi birini ihlal ederse, AB Komisyonu, bunun antitröst kurallarının ihlali olduğunu kanıtlamaksızın, şirketin dünya çapındaki cirosunun yüzde 10'una kadar para cezası verebilecek.

Verilen taahhütler ve yapılan anlaşmayla Gazprom AB antitröst soruşturmasından bir ceza ödemeden kurtulmuş oldu.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete aykırı bir durum tespit ederse buna yönelik tedbirler alabiliyor.

Kaynak: AA