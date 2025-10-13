AB, Gazze'nin yeniden inşası sürecinde aktif rol üstleneceğini yineledi

AB Konseyi tarafından dünya liderlerinin katıldığı Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı imza töreninin ardından yazılı açıklama yapıldı. AB'yi zirvede temsil eden Costa, zirveye ev sahipliği yapan ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’ye teşekkür ederek, "Bu Barış Zirvesi'ne liderlik ettikleri için her iki lidere de minnettarım." dedi.

Costa, "Bu, uluslararası toplumun ateşkes, iki devletli çözüm ve İsrailliler ile Filistinliler arasında kalıcı barış yönündeki çabalarının bir sonucudur." değerlendirmesini yaptı.

AB'nin Barış Planı'nın uygulanmasında tüm taraflarla aktif şekilde çalışmaya kararlı olduğunu vurgulayan Costa, "Uluslararası Barış Kurulu'na katılmaya, geçiş yönetimi, toparlanma ve yeniden yapılanma süreçlerine destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Costa, koşulların elvermesi halinde insani yardımların artırılacağını yineleyerek, Gazze'nin terörden arındırılmış, demokratik bir Filistin Devleti'nin parçası olmasını sağlamaya kararlı olduklarını ifade etti.

AB'nin Filistin Yönetimi'ni ve reform gündemini desteklemeye devam edeceğini kaydeden Costa, 2025-2027 dönemi için Filistin Yönetimi'ne 1,6 milyar avro tahsis edildiğini ve AB'nin, çatışma sonrası Gazze'nin yeniden yapılanmasında teknik uzmanlığıyla da katkı sunacağını belirtti.

EUBAM Rafah ve EUPOL COPPS yeniden sahaya inecek

Costa, AB'nin güvenlik alanında da aktif olacağını dile getirerek, "Sınır güvenliği, kapasite geliştirme ve polis eğitimi alanlarındaki rollerini yeniden üstlenmeye hazır olan EUBAM Rafah (Gazze-Mısır sınır kapısında AB'nin sınır yardım misyonu) ve EUPOL COPPS (Batı Şeria'da Filistin güvenlik kurumlarını destekleyen polis misyonu) misyonlarımız, Gazze'nin istikrar ve yeniden inşasına katkıda bulunacaktır." mesajını paylaştı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, bugün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlendi.