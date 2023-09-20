AB glifosat kullanımını 10 yıllığına uzatmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerde yabancı otlara karşı glifosat kullanımının 10 yıl uzatılması teklifinde bulundu.

AB Komisyonu, yabancı otla mücadelede glifosat kullanım lisansının 10 yıl daha uzatılmasına yönelik düzenleme teklifinin üye ülkelere sunulduğunu bildirdi.

Üye ülkelerin konuyla ilgili kararı 13 Ekim tarihinde nitelikli çoğunlukla alması bekleniyor.

Mevcut glifosat lisansı bu yıl sonunda bitiyordu.

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, sahip olduğu Roundup markası altında glifosat maddesi içeren yabancı ot ilacı üretiyor.

Yabancı ot kontrolünü sağlamak amacıyla toprağa uygulanan glifosat, herbisit sınıfına giren bir kimyasal olarak tanımlanıyor.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), 2015 yılında glifosatı olası bir kanserojen olarak sınıflandırmıştı.

ABD ve AB'nin kimyasal maddeler ajansları ise bu maddeyi kanserojen olmayan sınıflandırmasında tutuyor.

Bazı çevre ve doğa dernekleri Avrupa'da glifosat kullanımının yasaklanmasını talep ediyor.