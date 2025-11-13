AB, Google’a haber yayıncıları soruşturması başlattı
Avrupa Komisyonu, Google’ın haber yayıncılarını arama sonuçlarında nasıl sıraladığına dair yeni bir soruşturma açtı. Komisyon, şirketin uygulamalarının Dijital Piyasalar Yasası’nı (DMA) ihlal edip etmediğini inceleyecek.
Avrupa Komisyonu, Google’ın haber siteleri ve yayıncı web sayfalarına yönelik sıralama algoritmalarında adil davranmadığı yönündeki iddialar üzerine yeni bir inceleme başlattı.
Komisyon açıklamasında, Google’ın üçüncü taraf içerik barındıran haber sitelerinin sıralamasını düşürerek yayıncıların meşru gelir elde etmesini engellemiş olabileceğini belirtti. Bu durumun, şirketin “site itibar istismarı politikası” adı altında yürüttüğü yeni uygulamayla bağlantılı olduğu ifade edildi.
Soruşturma DMA kapsamında yürütülecek
Soruşturma, dijital platformlara şeffaflık ve adil rekabet yükümlülükleri getiren Dijital Piyasalar Yasası (DMA) çerçevesinde yürütülüyor.
AB, eğer Google’ın yasayı ihlal ettiğine karar verirse, şirket küresel cirosunun yüzde 10’una kadar para cezası ile karşı karşıya kalabilecek.
Komisyonun, incelemeyi 12 ay içinde tamamlamayı hedeflediği açıklandı.
Google: Yanlış yönlendirilmiş bir soruşturma
Google, resmi blogunda yaptığı açıklamada, sıralama politikalarının aldatıcı ücretli içerik taktiklerini engellemeye yönelik olduğunu savundu.
Google Arama Baş Bilim İnsanı Pandu Nayak, “Bugün açıklanan spam karşıtı çabalarımıza yönelik soruşturma yanlış yönlendirilmiş ve milyonlarca Avrupalı kullanıcıya zarar verme riski taşıyor” dedi.