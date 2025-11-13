Google Haberler

AB, Google’a haber yayıncıları soruşturması başlattı

Avrupa Komisyonu, Google’ın haber yayıncılarını arama sonuçlarında nasıl sıraladığına dair yeni bir soruşturma açtı. Komisyon, şirketin uygulamalarının Dijital Piyasalar Yasası’nı (DMA) ihlal edip etmediğini inceleyecek.

AB, Google’a haber yayıncıları soruşturması başlattı

Avrupa Komisyonu, Google’ın haber siteleri ve yayıncı web sayfalarına yönelik sıralama algoritmalarında adil davranmadığı yönündeki iddialar üzerine yeni bir inceleme başlattı.

Komisyon açıklamasında, Google’ın üçüncü taraf içerik barındıran haber sitelerinin sıralamasını düşürerek yayıncıların meşru gelir elde etmesini engellemiş olabileceğini belirtti. Bu durumun, şirketin “site itibar istismarı politikası” adı altında yürüttüğü yeni uygulamayla bağlantılı olduğu ifade edildi.

Soruşturma DMA kapsamında yürütülecek

Soruşturma, dijital platformlara şeffaflık ve adil rekabet yükümlülükleri getiren Dijital Piyasalar Yasası (DMA) çerçevesinde yürütülüyor.

AB, eğer Google’ın yasayı ihlal ettiğine karar verirse, şirket küresel cirosunun yüzde 10’una kadar para cezası ile karşı karşıya kalabilecek.

Komisyonun, incelemeyi 12 ay içinde tamamlamayı hedeflediği açıklandı.

Google: Yanlış yönlendirilmiş bir soruşturma

Google, resmi blogunda yaptığı açıklamada, sıralama politikalarının aldatıcı ücretli içerik taktiklerini engellemeye yönelik olduğunu savundu.

Google Arama Baş Bilim İnsanı Pandu Nayak, “Bugün açıklanan spam karşıtı çabalarımıza yönelik soruşturma yanlış yönlendirilmiş ve milyonlarca Avrupalı kullanıcıya zarar verme riski taşıyor” dedi.

Apple'ın yeni iPhone Pocket'ı alay konusu oldu: Kesilmiş çorap için 10 bin TLApple'ın yeni iPhone Pocket'ı alay konusu oldu: Kesilmiş çorap için 10 bin TLEkonomi
Kaynak: ForInvest
Çok Okunanlar