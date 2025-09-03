AB, Google'ın antitröst cezasını erteledi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB Ticaret Komiseri Maros Šefčovič'in müdahalesinin ardından Google'a yönelik uzun süredir beklenen antitröst cezasını erteledi. Pazartesi günü açıklanması planlanan karar, Google'ın dört yıldır süren soruşturmanın odağındaki online reklamcılık pazarındaki hakimiyetiyle ilgiliydi.

Gümrük vergileri ve kısıtlamalar uyarısı gerekçe gösterildi

Süreç hakkında bilgi sahibi iki yetkili, Google'ın Rekabet Komiseri Teresa Ribera tarafından yönetilecek kararı beklemesi konusunda uyarıldığını aktardı. Ancak Šefčovič, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan şirketlerini hedef alan dijital düzenlemelere karşı yeni gümrük vergileri ve kısıtlamalar uyarısını gerekçe göstererek pazar günü geç saatlerde kararı durdurdu.

Bu müdahale, Šefčovič'in rekabet politikasını doğrudan denetlememesi nedeniyle alışılmadık bir adım olarak değerlendirildi. Ribera'yı devre dışı bırakan bu karar, AB'nin düzenleyici bağımsızlığı üzerinde siyasi etkilerin artabileceğine dair kaygıları da beraberinde getirdi.

'Soruşturma devam ediyor' açıklaması

AB Komisyonu sözcüsü, salı günü yaptığı kısa açıklamada, "Soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı. Strazburg'da konuşan Ribera ise yasal süreçlerin takip edildiğini belirterek ABD Adalet Bakanlığı ile ilişkilerin 'iyi' olmaya devam ettiğini vurguladı.

Kararın ertelenmesi, dijital politika uzmanlarının eleştirilerine yol açarken, bu durumun gelecekteki antitröst uygulamaları için rahatsız edici bir emsal oluşturabileceği yönünde uyarılar yapıldı. Uzmanlar, jeopolitik baskıların AB'nin rekabet uygulamalarını etkileyip etkilemeyeceğini sorgulamaya başladı.