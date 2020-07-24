"AB her Brexit senaryosuna hazır"

24 Temmuz 2020

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Brexit sonrasında yapılacak olan AB ve Birleşik Krallık arasındaki anlaşma da dahil olmak üzere, AB'nin tüm Brexit senaryolarına hazır olduğunu söyledi.

Bir Brexit anlaşması imzalamanın iki taraf içinde en iyi sonucu vereceğini hatırlatan Barnier, anlaşmanın önünde önemli ayrılıklar olduğunu ekledi.

Barnier geçtiğimiz günlerde AB'nin yıl sonunda anlaşmasız bir Brexit olması ihtimaline karşı 5 milyar euroluk bir fon ayırdığını duyurmuştu.