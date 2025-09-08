AB heyeti Washington'da: Rusya'ya yeni yaptırımlar masada
Avrupa Birliği (AB) temsilcisi David O'Sullivan ve uzmanlardan oluşan heyet, Rusya'ya yönelik ek yaptırımları görüşmek üzere Washington D.C.'ye ulaştı. Avrupa Komisyonu, görüşmelerin bugün yapılacağını ve yaptırımların mevcut durumu ile gelecekte atılabilecek adımların ele alınacağını açıkladı.
Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, görüşmelerin bugün gerçekleştirileceği bildirildi. Komisyon, AB heyetinin ABD'li yetkililerle yaptırımların mevcut durumu ve bundan sonraki olası adımlar üzerine istişarelerde bulunacağını belirtti. Görüşmelerin, Rusya'ya karşı ekonomik baskıyı artıracak yeni stratejilerin şekillendirilmesinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderlerin bugün veya yarın Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik görüşmeler için ABD'ye geleceğini açıklamıştı.