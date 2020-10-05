AB hidrojen ticareti kuralları üzerinde çalışıyor

05 Ekim 2020

AB enerji komiseri Kadri Simson yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) düşük karbonlu yakıtı endüstri ve ulaşımdan kaynaklanan emisyonları azaltmak için kullanma planlarının bir parçası olarak, Fas ve Ukrayna gibi ülkelerle hidrojen ticareti yapmak için kurallar belirlemeye çalışacağını söyledi.

Kadri Simson, "Yenilenebilir ve düşük karbonlu hidrojeni sınırlar arasında güvenilir bir şekilde ticaretini yapabilmek için uygun kurallara ihtiyacımız olacak," dedi ve bunu tesis etmenin ilk adımı olarak iki ülkeye işaret etti.

Simson, internetten yaptığı paylaşımda, AB'nin ABD, Japonya ve Güney Kore ile enerji konusundaki görüşmelerinde gündeme hidrojeni de koyacağını söyledi.