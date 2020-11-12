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AB ile anlaşma mümkün, ancak taleplerimizin anlaşılması gerekli

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği ile Brexit sonrası dönem için bir ticaret anlaşmasına varılabileceği konusunda umutlu olduğunu söyledi.

AB ile anlaşma mümkün, ancak taleplerimizin anlaşılması gerekli
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Avrupa Birliği ile bir ticaret anlaşmasına varılabileceğine inandığını ifade eden Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, bunun için Brüksel'in Birleşik Krallık'ın önceliklerini anlaması gerektiğini ifade etti.

Johnson, "Yapılması gereken bir anlaşma var ve biz bunu yapmaya istekliyiz, ama anlaşmanın yapılması dostlarımızın ve ortaklarımızın bizin nereye varmızı gerektiğini anlamalarına bağlı" dedi.

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