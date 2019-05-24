AB ile Brexit gerilimi artabilir

24 Mayıs 2019

İngiltere Başbakanı Theresa May'in yerini alabilecek kişilerden çoğu Avrupa Birliği'nden (AB) daha kararlı ve keskin sınırlarla belirlenmiş bir ayrılık isteyecek olması ihtimal dahilinde. Bu nedenle AB ile gerilimin artması kadar İngiltere'nin erken seçimlere gitmesi de gündeme gelmiş oluyor. Yeni başbakanın Temmuz sonuna kadar belirleneceği tahmin ediliyor.

May, Downing Street resmi konutunun dışında yaptığı konuşmada "Hayatımın en yüksek onuru olan bu işi kısa bir süre sonra bırakacağım. İkinci kadın başbakan, ama kesinlikle son değil. Bunu kötü niyet olmadan, sevdiğim ülkeye hizmet etme fırsatı bulduğum için muazzam ve kalıcı bir memnuniyetle yapıyorum" dedi.

Konuşmasının sonuna doğru May'in sesinin çatladığı ve göz yaşlarına hakim olmaya çalıştığı görüldü.

Neredeyse üç yıl önceki Brexit referandumundan sonra yaşanan siyasi karmaşa sonrası göreve gelen ve bir zamanlar ülkesinin AB üyeliğinin gönülsüz destekçilerinden olan May, İngiltere'yi AB'den çıkarma taahhüdünü yerine getiremeden görevden ayrıldı.

May ayrıca yaptığı açıklamada "Brexit hakkında parlamentoda uzlaşma yaratamadığım için üzgünüm, yerime gelecek kişi bunu başarmak zorunda" dedi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, yeni başbakanın "ülkenin geleceğine halkın karar vermesine imkan tanımak" için seçimlere gidilmesi gerektiğini söyledi.

May görevden ayrılırken arkasında AB'den nasıl ve ne zaman ayrılacağına karar verememiş, hatta AB'den ayrılıp ayrılmama hakkında açmazda bir ülke bırakıyor.

AB her ne kadar Kasım ayında İngiltere ile mutabık kaldığı Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmeyeceğini söylese de, May'in yerine gelmeye aday siyasetçilerin çoğu AB'den daha keskin bir ayrılık istiyorlar.

Kaynak: Reuters