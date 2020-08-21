AB ile Britanya arasında Brexit müzakerinden sonuç alınamadı

Britanya ile Avrupa Birliği arasında Brexit sonrası ticari ilişkeleri yönelik bir anlaşma için sürdürülen müzakerelerin bu hafta gerçekleştirilen turundan da önemli konularda bir ilerleme çıkmadı.



AB Komisyonu'ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Müzakerelerde hiçbir ilerleme yok. Bazı teknik konularda ilerleme oldu ancak bunlar önemsiz. Önemli konularda hiçbir şel olmadı" diye konuştu.



AB ile Britaya arasında müzakerelerin 18 Ağustos'ta başlayan bu turu bugün sona erecek.