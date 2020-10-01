AB, İngiltere hakkında yasal işlem başlatmak üzere

01 Ekim 2020

İrlanda yayın kuruluşu RTE kanalı Avrupa Birliği'nin (AB) İngiltere hakkında Brexit Anlaşması'nın iyi niyet maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle yasal işlem başlatmak üzere olduğunu bildirdi.

RTE Avrupa Editörü Tony Connelly Twitter'dan yaptığı açıklamada, "RTE İngiltere'ye karşı yasal işlemin başlatılmak üzere olduğu ve yasal işlemi başlatacak 'resmi tebligat mektubunun' hazır olduğunu anladık." dedi.

Connelly "Resmi tebligat mektubu anlaşmanın 4 ve 5 numaralı 'iyi niyet' maddeleri üzerinden hazırlanmış ve İç Pazar Yasası'nın yasalaşması halinde bu durumun AB ve uluslararası hukuk kurallarının ihlali olacağını ifade edecek." dedi.

Kaynak: Reuters