AB, İngiltere ile ilişkileri “sıfırlamayı” değerlendiriyor

Avrupa Birliği (AB), Brexit sonrasında İngiltere ile ilişkilerini, taraflar arasında imzalanan Brexit Ticaret ve İşbirliği Anlaşması’nı (TCA) destekleyecek şekilde “sıfırlamayı” değerlendiriyor.

RTE’nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, AB’nin bu hamle ile Kuzey İrlanda Protokolü ve AB’nin İngiltere’deki diplomatik görevinin durumu gibi sorunlu konuları çözmeyi amaçlıyor.