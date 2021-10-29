AB: İran ile henüz tarih belirlenmedi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcülerinden Peter Stano, AB Komisyonu sözcülerinin düzenlediği günlük basın toplantısında, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ile AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın 27 Ekim'de Brüksel'de yaptığı görüşmenin faydalı geçtiğini aktardı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in İran ile yapılan nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) Koordinatörü olması nedeniyle müzakerelerin tekrar başlatılması için çaba sarf ettiğini belirten Stano, "İran ve JCPOA'nın diğer imzacıları ile en kısa zamanda Viyana'da yeniden bir araya gelmek için somut bir tarih belirlemek üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Bakıri ise görüşmenin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, müzakerelerin kasım sonuna kadar başlayacağını duyurmuştu.

ABD'de Joe Biden'ın göreve gelmesiyle 6 Nisan'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlayan ve 6 tur yapılan nükleer anlaşma müzakerelerine İran'daki hükümet değişikliği nedeniyle ara verilmişti.

İran hükümetinin görüşmelere yeniden döneceğini açıklamasının ardından, Viyana müzakereleri için ön görüşmeler niteliğindeki AB-İran temasları ise 14 Ekim'de yeniden başlamıştı.